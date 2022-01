Casado se volcará en Castilla y León ante el peligro de que haya una baja participación el 13F

La preocupación es que el partido no esté suficientemente “enchufado” ante una convocatoria electoral que por primera vez en 40 años no se celebra conjuntamente con las municipales. Esa es la diferencia sustancial. “La gente ahora no pelea por su ayuntamiento en estas elecciones. Nuestra obligación es involucrar a la gente en la campaña. Tenemos que trabajarnos la movilización, pero no lo tenemos peor que el PSOE, Podemos o Vox”, cuenta a NIUS un dirigente castellano leonés muy próximo al candidato, Alfonso Fernández Mañueco.