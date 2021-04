Pablo Iglesias no debatirá más con Vox: "El problema no es que nos amenacen de muerte a nosotros, después llegarán otros"

El candidato de Unidas Podemos equipara la politica de Vox con la de los nazis

Califica de "tragedia" la posibildad de que tras el 4M gobierne con la ultraderecha

"No puede haber debate con quien desprecia la democracia". Así de rotundo se ha mostrado Pablo Iglesias, en declaraciones a los medios tras abandonar el debate de la cadena SER, al ver que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, cuestionaba las amenazas de muerte que han sufrido tanto él como el ministro de Interior y la Directora General de la Guardia Civil.

"Es enormemete grave, el ministro me dijo que es una amenaza real", ha explicado Iglesias, recordando que el envío de las cuatro balas de Cetme aludía también a su padre, su madre y su pareja. "Solo he pedido que lo condenara, porque decía (Monasterio) que me lo habia inventado", ha añadido Iglesias para explicar lo ocurrido en el debate, "y he pedido a la cadena que si no se retractaba nos íbamos a ir. ¡Hay que acabar con el banqueamiento mediático de la derecha!".

El candidato de Unidas Podemos ha replicado a quienes cuestionan la veracidad de las amenazas diciendo: "Si un dia me pegan un tiro o me ponen una bomba dirán que me aprovecho".

Para Iglesias, no son aceptables hechos como el que se ataque con cócteles molotov una sede de su partido "y no haya detenidos", o que un legionario dispare contra imágenes de politicos, él entre otros, "y un juez lo archive".

"Se ha blanqueado bastante a la ultraderecha que es un peligro para la democracia", concluye Iglesias, que ha confirmado ya que ha presentado una denuncia por este último caso. "Creo que es gravísismo que haya una fuerza en España que ponga en cuestión amenazas tan graves. Ya no solo me llaman rojo de mierda, me dicen chepudo... es una estrategia que utilizaban los nazis".

"¡Ya está bien!"

Iglesias ha exclamado rotundo: "¡Ya está bien de debatir como si (Vox) fuera una fuerza política democrática normal. Ya está bien de blanquear a la ultraderecha. Hemos demostrado algo hoy y celebro que se hayan sumado otros demócratas después". Tanto Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, como Mónica García, de Más Madrid, han acabado abandonando el debate, que ha sido suspendido de forma abrupta.