Elecciones Madrid 2021: Iglesias reivindica "firmeza y no complejos" para no ganar "haciendo lo mismo que Ayuso"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado este sábado que "falta firmeza y no complejos" en esta elecciones regionales, que "no hay que pedir perdón por ser de izquierdas" y cree que la izquierda no va a ganar pidiendo ese perdón ni diciendo que va a hacer lo mismo que hasta ahora ha hecho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.