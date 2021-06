Pablo Iglesias no irá a Vistalegre IV para no "tutelar liderazgos"

El exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no acudirá a la Asamblea Ciudadana de Podemos de este fin de semana, conocida como Vistalegre IV , en la que los militantes deben ratificar a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, como líder del partido, porque "su voluntad es no tutelar la nueva etapa" de la formación morada.

Echenique ha insistido que Iglesias es "distinto" a los líderes políticos de otros partidos políticos "y desde esa voluntad no quiere asumir un protagonismo que corresponde a los nuevos liderazgos ".

Iglesias no quiere ser un "jarrón chino"

Desde el pasado 4 de mayo, día en el que renunció a todos sus cargos en el partido tras el resultado electoral en la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias no ha participado en ningún acto y no ha tenido presencia pública ni siquiera en sus redes sociales. Solo se difundió una fotografía con su nuevo look, sin coleta.