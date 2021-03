Pablo Simón, politólogo: “Ciudadanos se precipita hacia una crisis difícilmente resoluble"

Ciudadanos se ha pegado un tiro en el pie al salirle mal esta jugada. Ha perdido a la mitad de su grupo en Murcia, ha perdido el cogobierno de Madrid, porque va a unas nuevas elecciones y eso le pone en una situación complicada. Al final ha terminado siendo una operación política enormemente ruinosa, lo cual podría precipitar una fuga no sólo de votantes después de una hecatombe previsible en la Comunidad de Madrid, sino también de militantes y de cargos hacia el PP. En Andalucía esto es más que probable. Esta crisis precipita a Ciudadanos hacia una situación difícilmente resoluble. Puede haber un aldabonazo importante a la dirección de Inés Arrimadas. No sé si ella misma presentaría su dimisión, pero desde luego queda muy dañada internamente.

Esta es la gran cuestión. En un sistema electoral como el de Madrid, que es en la práctica proporcionalmente puro, una vez que un partido cruza la barrera del 5%, ya entra con seis escaños. Por tanto, da igual cómo de fragmentada vaya la izquierda o la derecha, aquí lo importante es el bloque. Si tu bloque suma o no suma. Hemos tenido tres partidos de izquierda y tres de derecha y el bloque de la derecha quedó por delante e invistió a Díaz Ayuso. El problema de Ayuso ahora es que su bloque se ha roto. Por eso debe ir más lejos. Para conseguir una mayoría absoluta, necesita el 48% del voto. Si PP y Vox llegan a ese porcentaje, la presidencia es segura. Si vuelve a depender de Ciudadanos, hay problemas. Y si algún partido se queda por debajo del 5%, y estoy pensando en Unidas Podemos o Ciudadanos, el reparto puede ser más problemático.

Todos los sistemas electorales autonómicos tienen barreras de entrada para evitar que haya mucha fragmentación. En Murcia es del 3% y en Madrid del 5% de los votos. Si cruzas ese 5%, ya tienes más o menos el número de escaños que te toca. Pero si, como le ocurrió hace dos elecciones a IU, no llegas a ese 5%, esos votos de tu bloque se pierden. Ahora hay dos partidos que están en el alero. Unidas Podemos, que consiguió entrar por apenas 16.000 votos en las últimas elecciones, y Ciudadanos. ¿De qué va a depender ese número de votos? De la participación electoral. En la pasada elección cruzabas la barrera con 160.000 votos. Ahora no podemos dar una cifra segura porque no sabemos la participación que habrá. Esto puede condicionar de manera crítica las mayorías que se formen en un sentido o en otro.