Paracuellos de Jarama, el feudo madrileño de Ciudadanos que ahora se diputan Ayuso y Vox

"¿Qué a quién vamos a votar? Nuestros padres tienen un restaurante. Así que imagina..." . Imagina es 'Isabel Díaz Ayuso' y quienes responden son Marta y Rocío. Gemelas, estudiantes y veinteañeras. Pasan a prisa por la calle Chorrillo Alta de Paracuellos de Jarama (Madrid). En 2019 votaron a Ciudadanos. "Porque están en el medio y no me quería posicionar políticamente", explica Rocío. El 4M no repetirán papeleta. Marta, la otra gemela, argumenta su cambio con tres conceptos: "Nuestros padres, el negocio, la pandemia".