Los partidos se atrincheran y empujan a una negociación al límite de la reforma laboral

El objetivo del sector socialista del Ejecutivo, con el presidente al frente, es que la reforma salga adelante como está. El mismo texto que durante nueve meses se negoció entre el Ministerio de Trabajo, la CEOE y los sindicatos. Y para conseguirlo no excluyen a nadie. El problema es que sus socios de Podemos, aún con las mismas ganas de que salga adelante, no quieren en ningún caso que se apruebe con los votos de Ciudadanos , que ellos identifican con un partido liberal de derechas. Su opción es la mayoría de la investidura, pese a que este empeño pudiera suponer alguna modificación en el texto.

"La reforma no es de nadie", decía Bolaños en un desayuno informativo. Horas después, Lastra recalcaba: "Aquí no se trata de preferencias. La única preferencia es que salga adelante la reforma".

Lo de la primacía de los convenios autonómicos es a esta hora el principal nudo de la negociación con el PNV. Los nacionalistas vascos, que dicen claramente que el 95% de la reforma se puede salvar, quieren a toda costa que el marco laboral autonómico prevalezca sobre el estatal en esta materia y no moverán un dedo para salvar la reforma si no lo consiguen. Ni apoyo ni "un dejar pasar", ha dicho Andoni Ortuzar. Se refiere a la llamada abstención "táctica", una de las hipotéticas fórmulas que contempla el Gobierno para salvar la papeleta. Que su aliado prioritario, al menos no vote no y se abstenga.