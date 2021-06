Pedro Sánchez agradece al empresariado su apoyo a los indultos y define la "discordia" como un "lastre para la economía"

Pedro Sánchez tenía una oportunidad, y no ha dudado en aprovecharla. Su paso por el Círculo de Economía de Barcelona le ha permitido proclamar su agradecimiento al “posicionamiento público” que ha hecho este importante foro empresarial con respecto a los indultos a los presos del procés.

La estabilidad y la unidad

En un entorno económico como el que estaba, el presidente del Gobierno ha defendido la necesidad de “estabilidad y unidad política”, para que los planes de recuperación se materialicen “con la potencia que todos deseamos” . Y ha recordado las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que vino el miércoles a anunciar el aprobado de los planes españoles: “España no se puede permitir el desacuerdo estéril”.

“La concordia es un valor económico Y la discordia partidista o territorial es un lastre económico”, ha subrayado Sánchez vinculando la prosperidad económica a la resolución del conflicto que durante años se arrastra en Cataluña. El presidente ha querido puntualizar que reniega de la “discordia”, pero no de la discrepanci a ni de la crítica que, según él, se da en una sociedad “plural” y “saludable” como la española.

Según Sánchez, el fragor de la disputa diaria transmite una sensación equivocada de la realidad: "No es que exista desacuerdo. O mejor, no estamos en un desacuerdo radical. No hay dos modelos enfrentados. Como mucho diferenciados", ha planteado en su intento de recomponer puentes.