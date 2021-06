Sánchez, Aragonés y Junqueras escenifican el 'deshielo' en la semana de la foto de Colón

El tal GESTO es la carta en la que Oriol Junqueras, líder de ERC, celebra que esté abierta la opción de indultos para los presos del procés porque, admite “pueden aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento” de la sociedad catalana. Lo que no es poco decir , viniendo de quien viene.

En la carta del líder de ERC hay, por tanto, táctica y estrategia . No se queda en lo inmediato, lo que puede ser una concesión para salir de la cárcel, sino que apunta a largo plazo. Sin rechazar expresamente la vía unilateral, sugiere que su partido toma un nuevo rumbo. Recién alcanzada, además, la hegemonía en el independentismo catalán e instalado en el poder.

Tensión con los socios

El replanteamiento de Junqueras abre un panorama incierto en el escenario independentista catalán. La CUP, que ayudó a Aragonés a ser presidente, ya ha advertido que “no va a subir a un tren que va a ninguna parte ”. Que lo suyo es la amnistía y la autodeterminación. Lo previsible. Elsa Artadi, portavoz de JuntsxCat, algo más medida, insistía por su parte en que el independentismo tiene obligación de explorar todas las vías y no descartar ninguna”.

La formación del Govern catalán no fue fácil, entre otras cosas, por el afán de Junts de pilotar la agenda independentista desde el Consell de la República, un ente que preside desde Bélgica el expresident Carles Puigdemont. Aragonés se resistió. Ahora que ya ocupa la presidencia, el hecho de que su formación, ERC, opte por ir hacia la independencia por el camino lento y pactado puede reflotar las tensiones con un partido que tiene siete consejeros en su gabinete. Por no hablar de cómo puede reaccionar la CUP, tras descubrir que el partido al que ha aupado al gobierno cae en veleidades ‘pactistas’.

"Un plato de lentejas"

Para el Gobierno central, el pronunciamiento de Junqueras ha sido “importante”. Le hace más fácil defenderse ante las críticas de que pretende conceder indultos a quienes ni los han pedido, ni los quieren, ni se arrepienten de lo que hicieron. Ya no parece tan así, ahora que el líder de ERC no lo ve de todo mal, incluso apunta que no volverá a hacer lo que hizo.