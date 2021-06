Pedro Sánchez sobre la carta de Junqueras: "Cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido"

El presidente entiende los "reparos" de los contrarios al indulto, por los hechos de 2017

Evita vetar a Junqueras en una futura mesa de diálogo, pero advierte que si se habla de una de mesa de gobiernos "es que es de gobiernos"

Las primeras palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, sobre la carta de Oriol Junqueras, han sido para celebrar su llegada: "Cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido", ha afirmado, haciendo ver que es un gesto que el ejecutivo agradece en este momento en el que está en plena campaña para convencer a la ciudadanía de la bondad de los indultos.

Sánchez, en linea de lo que ya anticipó su ministra portavoz, María Jesús Montero, el martes, ha dicho comprender "que pueda haber ciudadanos que puedan tener reparos, por los hechos de 2017 -la ley de desconexión, el referéndum…- a la posibilidad de dar indultos". Pero se ha dirigido directamente a ellos para pedirles "confianza porque hay que hacer apuesta por la convivencia y la reparación". El discurso, calcado al de Montero, se inscribe en la campaña pedagógica en la que está todo el ejecutivo en su aspiración, como dice Sánchez, de "pasar de un mal pasado a un futuro mejor".

El presidente pide "comprensión y magnanimidad". Para él, lo importante es que la sociedad catalana debe reencontrarse, y deben reencontrase también la sociedad catalana y la española" y para eso, ha vuelto a decir en referencia a la carta, "cualquier paso es bienvenido".

¿El veto a Junqueras?

Las declaraciones las ha hecho en Buenos Aires. En la primera escala del viaje durante el que visita esta semana Argentina y Costa Rica. Al presidente le acompaña una nutrida comitiva de empresarios a esta minigira, cuyos objetivos, entre otros, son engrasar las relaciones diplomáticas y comerciales, cerrar varios acuerdos y mostrar el apoyo español a un país, Argentina, que atraviesa una difícil situación sanitaria, por el coronavirus, y también económica.

El presidente, que ha comparecido acompañado de su homólogo argentino Alberto Fernández, no se había pronunciado aún sobre la carta de Oriol Junqueras, que supone un giro en la postura del lider de ERC con respecto a los indultos, a los que ahora da la bienvenida, y a las vías que se deben seguir para intentar la independencia, que ahora cree que deben ser pactadas y no unilaterales. El PP, y en conjunto la derecha, ha dado por hecho que el cambio de ERC es porque hay un referéndum ya pactado. El Gobierno insiste en que no es así y ha retado a los de Casado a plantear soluciones a la cuestión catalana.

En Buenos Aires, y además de por la carta, también se le ha preguntado a Sánchez por sus planes con respecto a la mesa de diálogo en la que está previsto debatir sobre el conflicto el Cataluña. No hay fecha prevista, según ha dicho, porque lo primero para él es recibir en Moncloa al nuevo presidente catalán, Pere Aragonés.

Sánchez ha evitado concretar, también, si está o no dispuesto a que Oriol Junqueras se siente en esa mesa, ahora que ha cambiado de rumbo y previsiblemente va a estar dentro de nada en la calle. El presidente ha pedido permiso para no pronunciarse sobre los componentes de esa mesa, consciente de que va ser un tema delicado. Aun así, ha anticipado su postura al decir que no le "gusta vetar a nadie", en este caso a Junqueras, pero añadiendo que se está hablando de una mesa "entre gobiernos". Ha subrayado la expresión, lo cual supune que Junqueras, que no está en ninguno, se quedaría fuera.

"No empezaríamos bien si digo ahora que esta persona no tiene que estar, aunque entiendo que es importante para los medios", ha rematado el presidente, como excusándose por la evasiva y llevando el acento a que lo importante ahora es la "distensión y la convivencia".

La remodelación no es prioritaria

El otro asunto que está de actualidad sin llegarse todavía a concretar, la supuesta remodelación de Gobierno, Sánchez lo ha ventilado con dos frases: "Estoy concentrado en dos temas: la vacunación, alcanzar el 70%, y la recuperación económica. Lo demás no es prioritario", ha sido todo lo que ha querido decir. Aunque el que no sea proritario no tiene por qué significar que no lo tenga en mente.