La vacunación y la recuperación económica, las claves del balance optimista de Sánchez

"El Gobierno avanza en su hoja de ruta y cumple sus compromisos" . Es el mensaje que ha querido transmitir el presidente del Gobierno desde el Palacio de La Moncloa. Pedro Sánchez ha rendido cuentas del convulso curso político marcado por la pandemia, los indultos y la profunda remodelación del Gobierno. "Avanzar" , es la palabra que más ha repetido en su rueda de prensa donde ha proclamado que el Gobierno no va a perder el tiempo en la "confrontación" con una oposición que identifica "la parálisis y el rencor ".

Con los últimos datos económicos debajo del brazo el presidente ha presumido de que "gracias al éxito de la vacunación se afianza la recuperación económica" . Una recuperación donde el Ejecutivo, ha subrayado Sánchez, "no va a dejar a nadie atrás". En ese sentido ha confirmado que el próximo Consejo de Ministros prorrogará hasta el 31 de octubre el llamado escudo social para proteger a los más vulnerables y a los sectores más expuestos en la crisis.

A pesar de esos datos, el presidente ha recordado que la pandemia no ha terminado y pide a la ciudadanía un "esfuerzo más". "No podemos bajar la guardia en este momento" porque el "el virus sigue ahí".

Que el PP cumpla con la Constitución no depende del Gobierno, depende del PP (Pedro Sánchez)

Preguntado en varias ocasiones sobre la renovación de los órganos constitucionales como el CGPJ y la negativa del PP a negociar con el Gobierno, Sánchez ha recordado que el Consejo lleva 968 días con el mandato caducado y ha vuelto a hacer un llamamiento al PP para que "abandone su posición de bloqueo". "Que el PP cumpla con la Constitución no depende del Gobierno, depende del PP", ha repetido en varias ocasiones.

Sánchez ha lamentado que Aragonès no esté presente en la Conferencia. "Es una pena", ha señalado, que "la voz de Cataluña" no esté presente en ese encuentro. Ha mostrado además su deseo de que el cónclave sea "un foro de encuentro" y no de "lucha partidista". El presidente ha defendido que su Gobierno ha practicado la cogobernanza con las comunidades autónomas durante toda la pandemia y ha calificado al PP de hacer una "oposición destructiva".