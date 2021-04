Pedro Sánchez carga contra las vacunaciones masivas de Madrid: "Eso no es libertad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha señalado que "no es libertad" que los mayores tengan que pasarse "horas y horas en pie , esperando a ser vacunados, en grandes centros a kilómetros y kilómetros de sus hogares", en referencia a las vacunaciones masivas en el Hospital Isabel Zendal, el WiZink Center y el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

La "la libertad es vacunar" y no "enredar y sembrar la confusión y la zozobra" con la vacunación en la Comunidad de Madrid, ha manifestado este domingo Sánchez durante su intervención en un acto del PSOE sobre sostenibilidad y cambio climático.

"La bandera de la libertad nunca la tendrá el dúo de la Plaza de Colón, la libertad de hoy es vacunar, vacunar y vacunar", ha explicado. En referencia al Partido Popular, ha añadido que la libertad "es respetar la voluntad de los electores" y no "lanzarse a capturar tránsfugas en las filas de otro partido". "Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna, no es actuar una y otra vez en contra del resto de regiones de España", ha advertido.