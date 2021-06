Sánchez avisa a los independentistas: "No habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña"

El presidente del Gobierno reta a Casado a presentar una moción de censura

Pedro Sánchez ha llegado al Congreso con la nueva etapa de diálogo con Cataluña en marcha. Tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y con la mesa de diálogo fijada en el calendario para la tercera semana de septiembre, al presidente le tocaba dar explicaciones a los diputados sobre los indultos a los nueve líderes independentistas condenados por sedición. Sánchez ha dedicado buena parte de su intervención a justificar su decisión, pero sobre todo ha querido dejar un aviso claro a los independentistas: "No habrá referéndum de autodeterminación" en Cataluña.

El Gobierno cierra esa puerta con la solemnidad que implica un Pleno del Congreso. Es la principal aspiración del independentismo. No será posible, ha recordado el jefe del Ejecutivo, porque para conseguir hacer ese referéndum se necesita una reforma constitucional y el PSOE no va a estar ahí. "No habrá referéndum de autodeterminación salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución y los españoles ratifiquen ese cambio mediante referéndum. Ya les digo yo que el PSOE, del que me honro ser secretario general, nunca jamás aceptará este tipo de derivadas", ha proclamado el presidente entre los aplausos de la bancada socialista.

"El principio de realismo debe imponerse", ha añadido el presidente. Un mensaje que además de ser una advertencia a los secesionistas intenta tranquilizar al un sector, del PSOE que cuestiona la medida de gracia.

Con la línea roja marcada, ha ido desgranando a partir de ahí las razones que le han llevado a conceder los indultos con el objetivo final de lograr la convivencia entre Cataluña y el resto de España. "Es el tiempo de la política y el Gobierno hará política", ha asegurado Sánchez que ha reivindicado que la medida de gracia es legal y constitucional. En ese punto ha recordado que desde 1979 los diferentes gobiernos democráticos han concedido 18.100 indultos, desde los 6.000 de José María Aznar hasta los casi 900 de Mariano Rajoy. "Es legal y plenamente constitucional. No solo cuando lo adopta el PP", ha dicho Sánchez mirando a los escaños populares.

Sánchez ha esgrimido la "utilidad pública" como la razón última para conceder los 9 indultos. "El Gobierno ha considerado que este paso puede contribuir a la convivencia democrática entre catalanes", ha afirmado el presidente que insiste en que "la vía judicial no vale por sí sola" para garantizarla. "Los políticos no podemos dejar recaer en los tribunales nuestra responsabilidad", ha añadido. En varias ocasiones Sánchez ha querido trasladar el mensaje de que su Ejecutivo no está cuestionando la sentencia del Tribunal Supremo.

"Recobrar el espíritu constituyente"

"Creemos que es la mejor opción para Cataluña, para España, y la más conforme al espíritu de la Constitución", ha concluido el presidente. La Carta Magna y el espíritu del pacto constitucional de 1978 ha estado muy presente en su discurso. A ella ha apelado para superar el conflicto en Cataluña como ha servido, sostiene, para avanzar en derechos o acabar con el terrorismo. Para Sánchez "el espíritu de la Constitución sigue vivo" al igual que los principios que presidieron el pacto constitucional, la concordia y el diálogo: "La concordia no era para una vez, sino que tenía un propósito duradero en el tiempo".

En ese sentido ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos para "recobrar el espíritu constituyente" y buscar "puntos de encuentro". Dirigiéndose a las filas populares le ha vuelto a ofrecer a Pablo Casado "mano tendida" para renovar los órganos constitucionales bloqueados como el CGPJ, el Defensor del Pueblo y ahora el Tribunal de Cuentas cuyo mandato caduca e 23 de julio.

Sánchez, a Casado: "La única actitud lógica y cabal que le queda es una moción de censura"

A Casado le ha lanzado otro recado ante su ataque frontal al Gobierno con el tema de los indultos. Le ha retado a que presente una moción de censura para saber con qué apoyos cuenta. Para Sánchez, tras la "oposición destructiva" que hace el líder del PP, "la única actitud lógica y cabal que les queda es la moción de censura para ver cuáles son sus argumentos y sus apoyos".

El presidente le ha pedido que se sumen al "camino de la esperanza" y a realizar "una oposición de Estado" para superar el desafío de forma más rápida. "Es su elección, única y exclusivamente suya", ha espetado Sánchez a Casado.