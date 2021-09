Sánchez acusa al PP de "insumisión constitucional" y de dañar la democracia por bloquear el CGPJ

Los socialistas comienzan una nueva etapa en el Parlamento y Pedro Sánchez ha querido estar presente en el inicio del curso parlamentario para respaldar a sus nuevos portavoces, Héctor Gómez en el Congreso y Eva Granados en el Senado. El presidente del Gobierno ha aprovechado su discurso ante los suyos para arremeter contra Pablo Casado y su negativa a renovar el CGPJ con el mandato caducado desde 2018. "No es sostenible que lleve 1.000 días en funciones", se ha quejado Sánchez que ha exigido al PP que cumpla con su responsabilidad y abandone la "insumisión constitucional en la que está instalado".

"No se trata de un juego de tronos o un juego de poder que no les afecta", ha enfatizado. En opinión del presidente la no renovación del CGPJ y de otros órganos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, afecta a la democracia y a los ciudadanos".