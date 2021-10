Sánchez reivindica su moción de censura tras la condena del PP por la caja B: "Ese tiempo ya pasó"

"Aquel tiempo ya pasó", ha dicho el presidente, que ha hecho hincapié en el contexto en el que se produjo esa corrupción acreditada, según él, "sentencia tras sentencia": un tiempo de "una crisis enorme, de recortes en Sanidad, en Educación, en Dependencia... ", ha enumerado, haciendo ver que en esas circunstancias, los delitos resultan aún más sangrantes. Aún así, Sánchez se ha abstenido de decir nada de lo que tenga que hacer o no Pablo Casado "para asumir y responder" a los casos por lo que se ha condenado a su partido.

En Trujillo se ha dado precisamente el primer encuentro de Sánchez con sus ministras Nadia Calviño y Yolanda Díaz tras el cierre provisional de la crisis. Todos los ojos estaban pendientes de los saludos ente ellos. En las imágenes distribuidas por Moncloa no se aprecia tensión alguna en el encuentro el presidente con la ministra de Trabajo. Al revés, Díaz llega incluso a una especie de caricia en la cara del presidente, como cerrando el pulso entre ambos de los últimos días.

El cambio de protocolo ha retrasado (generando aún mas expectación) la llegada de esa imagen. A diferencia de otras veces, los ministros españoles no han participado en la ceremonia de recibimiento del líder extranjero. Las delegaciones se han encontrado en el interior del Palacio Duque de San Carlos, sin medios de comunicación y sin mas cámaras que la oficial.

El episodio de la tensión vivida por la reforma laboral ha planeado durante toda la jornada. Para la vicepresidenta Teresa Ribera, "puede haber algún malentendido", pero lo da por "resuelto" y afirma que la relación ente Calviño y Díaz "funciona correctamente". La propia Calviño, en su rol de protagonista involuntaria de la cumbre, ha quitado hierro al enfrentamiento asegurando: "Desde el punto de vista de la sustancia, no ha habido discusión ni debate. hemos estado viendo como organizamos el proceso ahora que llega a la fase decisiva". Y ya de paso ha aprovechado para revolverse contra el papel que se le atribuye, el de que es especialmente ella quien se resiste a ir hasta el fondo en la reforma laboral: "Esa lectura me sorprende porque no refleja la realidad", ha dicho en La Sexta.