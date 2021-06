Pedro Sánchez: "La democracia española demuestra su grandeza"

Ha detallado que se trata de indultos parciales y que están condicionados a que los líderes independentistas liberados no vuelvan a cometer ningún delito grave. La declaración ha sido, punto por punto, un repaso a los argumentos que ya expuso ayer en el Liceo. "Hay camino" , ha dicho como ya remarcó el lunes: "Los indultos afectan de manera directa a nueve personas, pero el Gobierno piensa en quienes se sienten solidarios con quienes están presos y creen que ya han cumplido suficiente castigo".

Pedro Sánchez ha trasladado un mensaje claro e inequívoco al independentismo. Los indultos, ha afirmado, "no suponen que tengan que cambiar sus ideas. No esperamos tal cosa. Una democracia fuerte no pide a nadie que cambie de ideas, pero sí que se defiendan en la legalidad".