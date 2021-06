Pedro el Magnánimo y su 'diccionario' de los indultos

Lo de la “magnanimidad” tiene su aquel. Pedirla es una especie de reconocimiento de que a la otra parte no le alcanzan los méritos para obtener lo que le pretendes dar. O que los que hace no te lo crees del todo. Y que reclama un plus por tu parte. Sánchez no ha pedido justicia; no ha pedido inteligencia como pidió Rubalcaba cuando intentaba acelerar la agonía de ETA; pide "magnanimidad". O seam generosidad, clemencia… hacer de tripas corazón, vamos. Es una invocación de último recurso.