Sánchez exige al PP que apoye la reforma laboral o que se abstenga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido al PP de que no cometa el "doble error" de votar ahora en contra de una reforma laboral acordada con los agentes sociales y ha reiterado a los 'populares' su exigencia de que voten a favor de la reforma o se abstengan en este "importante acuerdo" entre trabajadores y empresarios porque "no es el acuerdo del Gobierno, sino que es el de todos".

Consciente de que " no es el acuerdo que hubiese querido el PSOE, ni los sindicatos ni la patronal ", ha recalcado que, precisamente por eso es el que merecen los trabajadores, "porque que combate los principales males del mercado: l a precariedad y el paro estructural ".

En este sentido, ha abogado también por no dedicar "ni un segundo a una oposición negacionista que niega hasta la realidad" mientras "avanza la legislatura del empleo".

Y es que, el cambio de Gobierno supuso una nueva forma de hacer política: "Nosotros no imponemos, acordamos, porque gobernamos a las mayorías sociales y se sienten mejor representadas en los acuerdos que en las imposiciones".

El Candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha advertido al actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco , de que, si él no va a llegar a la Junta está "como para llevar a nadie a la Moncloa", en referencia al presidente de los 'populares', Pablo Casado .

"No dejo de pensar en aquellos que se les ha ocurrido poner un cartel hablando de no se qué fuerza", ha reconocido, aludiendo al lema de campaña del PP de cara a las elecciones autonómicas del 13 de febrero. "Ya sabemos que convocaron estas elecciones por su corrupción y sus batallas orgánicas", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que ahora Mañueco reconoce que, para ellos, estos comicios "no van de Castilla y León, sino que son para llevar a Pablo Casado a la Moncloa".