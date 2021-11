Sánchez admite que no le gusta Arnaldo como candidato para el TC, pero aboga por "salvar" el acuerdo con el PP

Pedro Sánchez no ha podido dejarlo más claro. Ha sido en su réplica en el Pleno el Congreso para informar de las últimas Consejos Europeos. "A mí no me gustan algunos de los candidatos propuestos por el PP para algunas instituciones tan importantes como el TC, no me gustan", ha remarcado el presidente del Gobierno unas horas antes de que la Cámara elija a los cuatro magistrados para cubrir las vacantes del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.