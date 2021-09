Sánchez viajará de La Palma a Nueva York para intervenir ante la ONU el miércoles

Ahora el Gobierno ha informado de que volará finalmente a Nueva York este martes a última hora de la tarde, para poder intervenir en persona ante el plenario de la ONU el miércoles , y no el jueves por la tarde, como estaba previsto en un inicio. En cuanto al resto de eventos, reuniones y coloquios en los que iba a participar, han quedado por ahora cancelados, según las fuentes consultadas.

Moncloa trabaja en estos momentos en detallar la nueva agenda que Sánchez, que ya no será la que tenía diseñada hasta ese momento, repleta de actos y reuniones, y que arrancaba este mismo lunes a primera hora, con su participación en el foro 'The Climate moment', que organizaba Reino Unido como país anfitrión de la próxima Conferencia sobre el cambio climático, la COP26, que tendrá lugar en Glasgow en noviembre.

No obstante, el Ejecutivo asegura que el hecho de que no vaya a poder participar en gran parte de los actos previstos no tendrá consecuencias para la proyección internacional de España, que Sánchez esperaba reforzar con eventos como el foro económico organizado por el magnate Michael Bloomberg sobre el Plan de Recuperación de España, que iba a ser este lunes.