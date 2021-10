Pedro Sánchez planta cara a las eléctricas. "No soy objeto de presión de ningún lobby"

¿Van a suavizar el hachazo a las eléctricas?, ha sido la pregunta concreta de Antonio García Ferreras que ha dado pie a Sánchez a explicar sus intenciones. "Vamos a decirles que si plantean contratos sin sobrebeneficio por el alza disparatada del gas no se les aplicará decreto ley. Como no incorporan este beneficio, no se le aplica esta medida".

El inicio del dialogo para la renovación de algunos cargos no ha evitado que Sánchez le haya pasado factura al líder del PP por haber dicho que España va a la quiebra. En tono grave, el presidente ha dicho que "hay que ser leal" y "no crear falsas alarmas que dañan la reputación del país". Sánchez se pregunta si ese discurso "tan pobre y desleal" es el único que tiene el principal partido de la oposición.

. 'Caso Brahim Gali". La entrada en España del líder del Polisario que ha llevado a la ex ministra Arantxa González Laya a declarar ante el juez: "España cumplió con la legalidad democrática". ¿Usted autorizó la entrada? "Esta sub júdice. No quiero, no debo pronunciarme. Hicimos bien".