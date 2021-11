Sánchez pone en duda que Abascal esté vacunado y el líder de Vox sugiere que él tiene una enfermedad "infectocontagiosa"

El presidente, Rufián y Baldoví censuran en el Congreso el juego 'negacionista' de Vox

En una jornada maratoniana como la de este miércoles en el Congreso -con una comparecencia del presidente para dar cuenta del último Consejo europeo y con el añadido de la sesión de control- lo habitual es que se cuelen debates paralelos. Suelen ser muchos. Uno de ellos, esta vez, ha ido sobre la vacuna de la covid de Santiago Abascal. Hasta en cinco ocasiones ha salido a relucir el asunto a lo largo de la mañana: todas ellas en forma de reproches y acusaciones mutuas.

Ha abierto la veda Pedro Sánchez, que se ha echo eco de una entrevista en la que escuchó al líder de Vox responder con evasivas a la pregunta de si se la había puesto o no. "¡Él, que suele ser tan asertivo!", ha exclamado el presidente con asombro. Para Sánchez, Abascal dejó con su contestación la puerta abierta al negacionismo. Vino a poner en duda la aportación de la ciencia a la solución de la pandemia. Una actitud similar, para él, a la de los que niegan el cambio climático.

Sánchez, en el afán de su denuncia, ha llegado incluso a invitar a Abascal desde la tribuna a aclarar si se ha inmunizado o no. El gesto del líder de Vox desde su banco le ha hecho pensar al presidente que iba a hacerlo en su turno. Pero no. No eran esas sus intenciones, más bien al contrario. El líder de Vox, llegado su momento, lejos de confirmar nada, se ha rasgado las vestiduras por el atrevimiento de Sánchez que, según él, ha atentado contra las normas de educación preguntando a alguien por su salud. "¡Ha sobrepasado todos los límites!", ha sido su expresión.

"Le veo demasiado delgado, con mala cara"

Y dicho esto ha pasado al contraataque. Abascal, dice, le ve al presidente "demasiado delgado, incluso con mala cara". "No se si tiene algún tipo de enfermedad infectocontagiosa", ha añadido con pretendida gravedad, para rematar: "Espero que se reponga, pero no me tiene que dar ninguna explicación".

Era su forma de exhibir su enfado por el hecho de que el presidente hablara de su vacuna. Como luego han hecho otros diputados. Gabriel Rufián, por ejemplo, que ha afeado la estrategia de Abascal de 'sí pero no' con la vacuna. A su juicio, una "patraña" para arañar cuatro votos, se supone que de los negacionistas. En opinión del diputado de ERC, le pasa como con la mili, "hace ver que la hizo, y no la hizo", o con los chiringuitos. "Hace ver que son malos pero ha vivido toda la vida de uno", acusaba Rufián.

El peligro y la testosterona

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha tirado también de este otro tema del día, para informar a Abascal que no le interesa saber si está o no vacunado. Pero sí que él sepa que si no lo está y entra en el hemiciclo sin haberse inmunizado se convierte "en un peligro para todos los demás".