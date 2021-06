Pedro Sánchez, sobre un referéndum pactado en Cataluña: "En la ley cabría un acuerdo"

Sánchez, durante una larga entrevista en la Cadena Ser y preguntado sobre esa posibilidad, ha asegurado que "en la ley cabría un acuerdo" Si bien ha matizado que " la Constitución Española no es un dogma ", y que "no se puede obligar a la ciudadanía catalana a decidir si quiere ser catalana o española".

Pide al Govern que no invisibilice a una parte de catalanes que no son independentistas. "Cataluña tiene que hablar ahora con Cataluña. No se puede invisibilizar a una parte de Cataluña que no es independentista". Y ha reiterado que "si vivimos juntos, tenemos que decidir juntos".