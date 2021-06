Sánchez, sobre su reunión con Aragonès: "El único límite que tenemos es el pacto constitucional"

La "legalidad democrática"

Según Sánchez, el tema de los indultos no ha estado presente en las sesiones del Consejo Europeo: "Ni formal ni informalmente". Ha asegurado que el resto de líderes europeos no le han interrogado por la cuestión y eso demuestra "la confianza en la democracia española". Fuentes de Moncloa ya habían anunciado que el presidente no tenía previsto sacar el tema de los indultos en sus intervenciones durante las sesiones del Consejo porque consideran que no es una cuestión que deba ser tratada en ese foro.