"Todas las instituciones vamos a estar ahí", el rey Felipe VI compromete el apoyo del país al sector del automóvil en su visita a SEAT en Barcelona

Claro que el monarca ha expresado que no será sencillo. "La competencia será muy dura", ha admitido. Y urge a hacerlo cuanto antes y con las ayudas necesarias ."No habrá tiempo para desandar lo que no avancemos ahora, ni para recuperar el camino que dejemos sin recorrer, porque otros lo habrán hecho por nosotros", ha advertido.