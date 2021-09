Sánchez pide no poner plazos a la mesa de diálogo para evitar "frustraciones" antes de viajar a Barcelona

En vísperas de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat para la solución del conflicto en Cataluña, el presidente Pedro Sánchez ha marcado sus líneas rojas antes de viajar a Barcelona . "Voy con la mejor de las actitudes, pero me gustaría que hicieran ustedes lo propio, que hablaran con los catalanes que no quieren un referéndum", ha dicho el jefe del Ejecutivo que ha pedido al independentismo "hacer autocrítica" sobre lo que ocurrió en 2017 al saltarse la Constitución y las leyes.

Pero sobre todo, el presidente ha aprovechado la tribuna del Senado, donde se ha celebrado la primera sesión de control del curso político, para lanzar un mensaje de prudencia a la vista del enfrentamiento y la división en el propio independentismo ante la mesa. "Tenemos todos claro que el diálogo va a ser largo, para evitar frustraciones no nos pongamos plazos, no lo vamos a resolver en dos años" , ha avisado Sánchez.

Pedro Sánchez, que se verá con Aragonès en solitario antes del inicio de la mesa, ha acusado a los partidos independentistas de no dialogar con los catalanes que no comparten la idea de una consulta. En ese contexto les ha lanzado una pregunta: "¿Por qué el Govern no propicia una mesa entre independentistas y no independentistas? ¿Tienen miedo a algo?".