Los vecinos de Buñuel a Sánchez: "Vemos que se está manchando de barro, pero hagan algo"

La crecida del río ha terminado con la cosecha. En las imágenes de ese paseo se oye perfectamente a la presidenta navarra hacerle una primera aproximación de los daños. " Brocolí, alcachofa, cardo.. todo perdido, urge que se pueda entrar porque si no no se puede plantar lo siguient e".

Una vecina, en la entrada de su casa, le ha pedido que "por favor hagan algo". " No podemos más, cada vez somos más mayores y estas casas nos van a quitar la vida. No puede ser, de verdad . A ver si hacen algo", le ha dicho al presidente.

En otra vivienda, un hombre se ha quejado de que "cíclicamente, cada tres años, lo tenemos que sacar y no nos entra". "Ayudas bien, soluciones, sí, y si no habrá que hacer Fuenteovejuna, todos al río y los señores de Zaragoza que lo manejan que nos lleven a donde nos tengan que llevar porque no puede ser esto. Nos estamos dejando la vida. Siete veces en diez años. El tema es serio", ha afirmado.