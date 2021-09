Sánchez vincula la recuperación económica al éxito de la vacuna

"Recordemos cómo estábamos en septiembre de 2020, la vacuna era un deseo, no una realidad. Llevábamos a nuestros hijos e hijas a las puertas del colegio y no sabíamos si iban a seguir dando clases, los mayores no podían ir a los centros de mayores ni reunirse con sus hijos o nietos, 800.000 trabajadores en ERTE. En definitiva vivíamos en la absoluta incertidumbre. Caminábamos entre tinieblas". ha proseguido el presidente para contraponer esa imagen catastrofista con la situación actual: "Pensemos cómo estamos hoy, un año depués. La vacuna no es un sueño si no una realidad, con una eficacia del 90%. Hemos logrado lo que nos habíamos propuesto, que el 70% de la población tengan la pauta completa", ha remarcado el presidente, considerando además el "gran ejemplo" que están dado "los jóvenes de este país".