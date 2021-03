Los partidos acusan a Aragonès de "sacrificar a los Mossos" y anteponer "una negociación a la convivencia"

El PSC avisa que "no se puede defender a los Mossos y a la vez pactar con la CUP"

"Lo que pasa en las calles es producto de su nueva estrategia. Como saben ustedes que cualquier desafío a la ley les lleva a inhabilitarlos como pasó con Torra y ahora podría pasar con Torrent, ustedes se ocultan tras las masas y no condenan la violencia, no mandan detener y persiguen a la policía que les hagan frente", ha añadido Carrizosa.

Albiach reclama que el debate sobre el modelo de orden público no se haga "en caliente ni en medio de la negociación"

Albiach ha reclamado un cambio en el Govern "progresista y de izquierdas" y ha condenado el incremento de la intensidad de los disturbios de las últimas semanas en las protestas tras el encarcelamiento de Pablo Hasel: "Nada tiene que ver el derecho a la protesta con quemar un coche con alguien dentro". No obstante, ha pedido que estos episodios no desvíen el foco de la protesta y que no se criminalice ni infantilice a los jóvenes, y ha reprochado que el Govern no haya hecho públicas las instrucciones de uso de proyectiles de foam.