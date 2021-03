Aragonès se somete a su investidura como president sin apoyos y con Junts prolongando la agonía

Pere Aragonès se somete este viernes a la sesión de su pretendida investidura como president del Govern y lo hace a sabiendas de que deberá esperar a una segunda vuelta. 26 votos le separan de una mayoría absoluta que permitiría a Esquerra Republicana presidir por primera vez la administración catalana desde la vuelta de la democracia. Sin embargo, el llamado a suceder a Quim Torra entrará al Parlament sabiendo que no saldrá de él investido.

De hecho, se someterá con los votos a favor de los 33 diputados de su grupo y los nueve de la CUP, después de que su militancia haya aprobado el acuerdo alcanzado, pero no lo hará con los 32 de Junts per Catalunya, que a última hora del jueves anunciaba que no apoyará al candidato que la propia Laura Borràs propuso como presidenta del Parlament, sino que se abstendrán.