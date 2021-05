Aragonès llamará a Sánchez para pedir la amnistía de los presos y la reactivación de la mesa de diálogo

La posición del Tribunal Supremo oponiéndose a indultar a los políticos independentistas presos por la sentencia del procés ha llegado cuando estaba a punto de arrancar la primera reunión del nuevo Govern de la Generalitat , liderado por Pere Aragonès. La noticia del alto tribunal no ha sorprendido a los dirigentes catalanes y el president Pere Aragonès ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la reunión para marcar su postura, pedir la amnistía de los presos y la reactivación de la mesa de diálogo.

Llamada a Sánchez y a Puigdemont

El líder republicano ha avanzado que en los próximos días descolgará el teléfono para contactar con Pedro Sánchez y le trasladará las prioridades que se han fijado como Govern a la hora de dialogar con el estado. "La resolución del conflicto con el estado debe ser el referéndum de autodeterminación y, la amnistía pero también tenemos claro que no nos opondremos a aquellas soluciones que puedan hacer más llevadero el dolor de los presos, sus familias y la sociedad catalana. Esperamos una solución justa pero la propuesta que suscita más consenso es la amnistía y la autodeterminación", ha añadido el president.

Pero esta no será la única llamada que Aragonès hará en los próximos días. "Como no puede ser de otra manera", ha dicho el president, el líder de ERC tiene previsto llamar al ex presidente Carles Puigdemont e irle a visitar a Waterloo para arrancar y perfilar el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación, que ha de congregar tanto los partidos políticos independentistas como las entidades y representantes de la sociedad civil.