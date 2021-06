Aragonès reclama para la Generalitat las competencias para convocar el referéndum

"Cataluña va a persistir", replica ante la negativa de Sánchez a una consulta sobre la autodeterminación

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este miércoles que una vía para poder materializar un referéndum de autodeterminación en Cataluña sería transferir a la Generalitat las competencias para convocarlo, como se pidió en 2014: "Hay varios caminos, debemos tener la mente abierta".

Lo ha dicho después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya avisado este mismo miércoles en el Congreso de que no habrá referéndum si el independendentismo no logra convencer a tres quintas partes de la Cámara baja.

Aragonès ha contestado, en en una entrevista de La Sexta, que esta es la opinión de Sánchez pero que "hay otras vías" que se han planteado con anterioridad, como en 2014, cuando Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera solicitaron al Congreso y que en ese caso no se habló ni de reforma constitucional ni de las tres quintas partes de la Cámara. También ha asegurado que "Cataluña va a persistir en su voluntad de conseguir la independencia mediante un proceso democrático, pacífico y cívico", y considera que se trata de una cuestión de voluntad política.

El presidente catalán ha insistido en que su propuesta de referéndum incluye tanto a los catalanes independentistas como a los que no lo son, y cree que la solución que plantee el Gobierno central también debería contemplar al conjunto de la población.

El presidente catalán ha defendido que cualquier acuerdo que salga de la mesa de diálogo se debe someter al voto de la ciudadanía y que no contemplan un acuerdo que no incluya un referéndum sobre la independencia: "De aquí no nos vamos a mover".

Solucionar "la represión"

Además, ha advertido de que, si no se soluciona la "represión, será muy difícil avanzar en este diálogo", y lo ha ejemplificado con la causa del Tribunal de Cuentas, al que ha tachado de ser un tribunal político.

Para él, el Gobierno ya está tardando en reaccionar y "de nada sirven declaraciones como las del ministro Ábalos cuando la Abogacía del Estado ha formado parte de este procedimiento".

"Cuando se actúa tarde es más difícil poder resolver lo que no son piedras en el camino, es una roca en el camino del diálogo y la negociación", ha subrayado, y ha explicado que en la reunión del martes en Moncloa pidió a Sánchez cumplir el informe del Consejo de Europa que reclama retirar las peticiones de extradición a los dirigentes independentistas en el extranjero.