Aragonès planta a Sánchez y le recuerda que los indultos "no son la solución al conflicto"

El President de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recordado este lunes a Pedro Sánchez que los indultos anunciados esta misma mañana en el acto celebrado en el Gran Teatro el Liceo de Barcelona "son un paso pero no suponen ninguna solución " ni a la represión, ni a conflicto político. Aragonès ha reiterado que esta medida de gracia que aprobará el martes el Gobierno es "incompleta" y ha reclamado un referéndum para que sean los catalanes quienes decidan.

El president ha comparecido desde Amposta (Tarragona), donde ha acudido junto a la consellera Teresa Jordà. Aragonès, al igual que el resto de miembros del Govern, rechazó la invitación de Sánchez para asistir al acto en el Liceo al considerarlo un "acto de propaganda" . El dirigente catalán considera que "las medidas que se planteen para Catalunya, lo normal es que se trasladen al presidente de la Generalitat" y no en actos como este.

JxCat reta a Sánchez a ir al Parlament: "Que venga si es valiente y tiene coraje"

El resto de formaciones políticas también han cargado duramente contra Sánchez, a quien han acusado de celebrar un acto propagandístico que no soluciona el conflicto que actualmente se vive en Cataluña. La vicepresidenta de Junts per Catalunya, Elsa Artadi , ha lamentado que el acto del Liceo pretenda "construir la farsa" de que los indultos son una solución a la represión o conflicto que se vive en Cataluña y lo ha tachado de "electoralista y propagandístico".

En este sentido, ha retado a Sánchez a ir al Parlament de Catalunya para presentar sus propuestas. “Si tiene una propuesta que vaya al Parlament y votemos y decidamos si la propuesta es o no una solución. Si tiene coraje y es valiente, que vaya al Parlament y que no monte actos por invitación, es una auténtica farsa la agenda de reencuentro”, ha dicho Artadi.

Según la portavoz, el presidente del Gobierno no ha tomado la decisión de los indultos "por generosidad o para favorecer el reencuentro". " Esto lo podía haber hecho hace tres años , ha decidido que nueve personas inocentes sigan cumpliendo prisión injustamente. La represión está siendo más intensa que en meses y años pasados, con causas abiertas cada día”, ha criticado.

La CUP exige la amnistía: "No queremos su perdón"

Por su lado, el portavoz de la CUP, Edgar Fernàndez, ha reclamado que la amnistía es la única solución para los "más de 3.000 independentistas con causas judiciales", y ha advertido también de que "la represión no acaba con los indultos". Fernández ha indicado que hay muchos catalanes que "no quieren su perdón, ni su gracia" y ha puntualizado, asimismo, que "esto no va de nombres o de personas, ni de siglas, ni de partidos, esto va de todo un movimiento político, de todo un pueblo decidido a luchar por su libertad y por un futuro mejor en el que quepamos todos".