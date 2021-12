El PP apoya una enmienda sobres lenguas minoritarias y hace caer los presupuestos en el Senado

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, después negaba que su voto a favor de la protección y difusión de las lenguas minoritarias entrara en contradicción con su ideario político . " Hemos votado todas las enmiendas al PGE de otros grupos que coincidan con nuestra posición . Así se ha aprobado una enmienda a favor de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y Regionales, que el PP lleva apoyando desde 1992. En consecuencia se devuelven los PGE", ha asegurado Maroto en las redes sociales. Insiste en que no existe ninguna contradicción con su postura política sobre la lengua. "Nada tiene esto que ver con las lenguas cooficiales, como Sánchez ha intentado confundir para tapar este batacazo. Histórico" , presumía del revés asestado al Gobierno.

En la sesión, que ha comenzado las nueve de la mañana, el Pleno de la Cámara Alta ha debatido y votado el proyecto. En principio el Gobierno contaba con que no habría sorpresas y no se introduciría ninguna enmienda nueva. Pero no ha sido así, y el proyecto volverá al Congreso el 28 de diciembre para que éste decida si los da por buenos, lo que demorará su aprobación.