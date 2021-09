El PNV exige al Gobierno "gestos" para aprobar los Presupuestos y carga contra el ministro Escrivá

Escrivá ha sido también objeto de duras críticas por su propuesta de acometer "un cambio cultural en España" y alargar la vida laboral hasta los 70 o 75 años. "Con nosotros que no cuente. No es realista ni justo, y no tiene ni pies ni cabeza", ha sentenciado Esteban que ha añadido: "No entiendo este tipo de declaraciones, me parecen un despropósito y estoy absolutamente en desacuerdo". En opinión de Esteban, el ministro ha conseguido acrecentar la polémica. "Es Escrivá en estado puro. No creo que el PSOE esté muy contento con estas declaraciones", ha afirmado.