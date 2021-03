El PNV molesto por el acto de destrucción de armas de ETA y pide un pacto sobre la memoria

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha reconocido que no le gustó el acto de destrucción de armas de ETA que organizó este pasado jueves en Madrid el Gobierno de Pedro Sánchez y ha considerado que, quizá, una vez transcurridos "tantos años sin violencia" de la banda, se necesita " un pacto sobre la memoria", y se pueda hacer, "a no mucho tardar", un acto en el que "estén todos" o "casi todos".

Propone un "pacto por la memoria"

El líder jeltzale no cree que Sánchez pretenda 'apropiarse de la derrota de ETA', c omo han asegurado partidos de la oposición. "Desgraciadamente, la cuestión de la lucha antiterrorista, de la lucha contra ETA y también del llamado conflicto vasco, ha sido utilizado en esa terminología por todos los Gobiernos que habido en Madrid en cada momento", ha indicado.

No hay que buscar un solo relato, sino relatos coincidentes

Tras unos años de "máxima dureza" de actuación de ETA, ha destacado que, en la actualidad, "con la perspectiva de tantos años ya sin violencia", quizá se necesita "un pacto sobre la memoria". A su juicio, probablemente, no habrá un solo relato. En todo caso, considera que debe haber "unos relatos coincidentes". Por ello, espera que, "a no mucho tardar", haya un acto en el que "estén todos y si no están todos, por lo menos, casi todos".