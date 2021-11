El PNV no da por cerrada la negociación sobre los Presupuestos: "Hasta el rabo, todo es toro"

El PNV es el socio preferente del Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa, pero esta vez los nacionalistas vascos no han cerrado un acuerdo completo para aprobar los Presupuestos para 2022 . Lo cierto es que sus seis diputados están apoyando las cuentas en las votaciones que se están produciendo en el Congreso y han pactado hasta 44 enmiendas con el Ejecutivo, pero el portavoz parlamentario, Aitor Esteban, ha avisado que su partido "no da por finalizada la negociación" .

"No tenemos cerrado un acuerdo", dice Esteban que varias veces ha repetido una frase muy gráfica: "Hasta el rabo, todo es toro" . Los vascos recuerdan que al Presupuesto todavía le queda "bastante trámite". En el Congreso las votaciones seguirán hasta este jueves y después tendrá que pasar por el Senado. Curiosamente, en plena rueda de prensa, ha recibido una llamada telefónica imprevista . Los periodistas han preguntado, medio en serio medio en broma, si era el ministro Félix Bolaños . Esteban ha confirmado entre risas: " Pues sí, mira tú, sí. Pero luego hablamos..." . Ha sido la constatación directa de que se sigue negociando.

Preguntado sobre si el PNV se sentía "molesto" con el Gobierno por haber sido relegado en la negociación en favor de Bildu y constatar que sus votos ya no son imprescindibles, el portavoz ha presumido de su balance, las 44 enmiendas en materia de infraestructuras, I+D+I o la transferencia íntegra para gestionar el Ingreso Mínimo Vital. "Para no ser necesarios y no siendo imprescindibles, somos bastante buenos".