Podemos acusa al PP de "proteger" a Ayuso y dar el "OK" a su "corrupción" porque tiene más "apoyo interno y mediático"

Representantes de Podemos han acusado al PP de "proteger" a la presidenta de la Comunidad de Madrid , Isabel Díaz Ayuso, y darle el "OK" a su "corrupción" porque, a su juicio, tiene más apoyo "interno y mediático".

"Por eso Casado ha tenido que rendirse haciendo que el PP certifique oficialmente que la corrupción de Ayuso tiene el visado y el 'OK' del partido", ha apuntado Echenique al respecto en una publicación en Twitter.

Según fuentes cercanas a Ayuso, esa reunión resultó "infructuosa" y en ella el presidente del PP pidió que la presidenta madrileña "dijera en un comunicado que no había sido investigada por el PP" y, "a cambio, le levantaba el expediente" informativo que le ha abierto la dirección nacional del PP.

Sin embargo, la dirección nacional del PP niega que Casado le dijera que le cerraba el expediente informativo a cambio de decir que el PP no la ha investigado. "No es a cambio de nada y, tanto es así que el expediente se cierra", han confirmado posteriormente a Europa Press fuentes de la cúpula del PP, que han recalcado además que se podría no haber llegado a esto si Ayuso hubiera aportado antes esa documentación que se le lleva pidiendo seis meses.