Podemos compara a Juan Carlos I con Roldán "uno de los fugados más famosos de los noventa"

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha criticado este jueves la situación del Rey Emérito Juan Carlos I, que se encuentra fuera de España desde hace un año y la ha comparado con la del ex director general de la Guardia Civil José Luis Roldán que llegó a ser condenado a más de 30 años de cárcel por varios delitos relacionados con la corrupción.

Así, Castañón ha lamentado que durante este tiempo no se haya activado ningún mecanismo que garantice que el actual Rey, Felipe VI, "no va a hacer o no esta haciendo lo mismo que su padre" y ha advertido que "la familia Borbón tiene que comportarse" y regirse por la ley "como una más".