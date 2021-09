Podemos cree que Juan Carlos I "debería estar aquí respondiendo ante la Justicia"

"El Rey emérito parece que no está acostumbrado a que la Justicia le investigue a él y a la Casa Real. Creemos que debería estar aquí respondiendo de sus actos y ante la Justicia y no en Abu Dhabi disfrutando de la vida", ha manifestado en unas declaraciones a la prensa.

"Queremos que no se investigue desde el momento que el Rey abdica, se tiene que investigar dentro. No es lógico que no se le investigue desde que se comete el delito y era Rey de España. Debería estar aquí, responder ante la justica española, ese peso no debe recaer en la justicia extranjera".