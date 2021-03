Podemos denuncia el "flagrante incumplimiento" del PSOE con su última propuesta para cerrar la Ley de Vivienda

Guerra abierta en la coalición de Gobierno en torno a la interminable negociación de la Ley de Vivienda. El acuerdo sigue sin llegar. Es más, desde Podemos se denuncia una “vulneración flagrante” del acuerdo que propició su gobierno conjunto por parte de los socialistas, con su última propuesta “basada únicamente en incentivos fiscales para propietarios y que no incluye la regulación del alquiler”.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, de Podemos, recibió en la noche del martes la propuesta que, en representación de los socialistas, le hizo llegar el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas. Y no ha gustado. No solo porque no incluye la regulación de precios del alquiler, sino porque además la consideran antisocial al promover, según Podemos, que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de unos incentivos sostenidos con dinero público.