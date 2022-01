Podemos, dispuesto a dar la batalla de la carne para proteger a Garzón de Sánchez y del ataque "inmisericorde" del PP

La crisis de la carne, lejos de enfriarse, alcanza su cota máxima. Las declaraciones de Alberto Garzón al diario The Guardian poniendo en duda la calidad de la carne de las macrogranjas fueron hace más de una semana, pero el nivel de tensión ha tocado techo con la irrupción de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz . El presidente ha intervenido para defender al sector cárnico pero no a su ministro, la vicepresidenta segunda para echar un capote a Garzón y de paso advertir a Sánchez: "Cuidemos la coalición" .

En un escenario de precampaña electoral en Castilla y León, donde el sector ganadero es clave para su economía, Unidas Podemos ha dejado claro que no piensa callarse y está dispuesto a dar la batalla en defensa de su ministro y de la ganadería extensiva. El enfado de los morados ha sido evidente en las últimas horas con el presidente del Gobierno por no respaldar a un miembro de su gabinete de los ataques que está recibiendo de PP y Vox. Para Podemos, una "deslealtad". El reproche más repetido es que Sánchez ha comprado el marco fake a la derecha. Pablo Casado y Santiago Abascal, de hecho, no van a soltar ese filón y pretenden convertirlo en eje de su campaña electoral.