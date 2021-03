Podemos eleva el pulso por la ley del alquiler: ¿qué dice el acuerdo con el PSOE?

"Lo que se firma es palabra sagrada", advierte Irene Montero que le recuerda al PSOE que si se respeta el acuerdo de Gobierno "no habrá ruidos, ni tensiones". Para Podemos el documento firmado no deja ninguna duda sobre la "necesidad de regular los precios de los alquileres y resolver un problema que afecta a miles de millones de españoles". Los morados denuncian que la propuesta que el Ministerio de Transportes les ha puesto encima de la mesa no resuelve el problema y transfiere "dinero de todos los ciudadanos a los grandes tenedores, a los fondos buitres y a los especuladores".