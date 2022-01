Podemos fuerza la máquina para que la reforma laboral no salga con el apoyo de Ciudadanos

El calendario avanza y el Gobierno tiene marcado en rojo el día 7 de febrero . Ese lunes es la fecha tope para que el Congreso de los Diputados convalide la reforma laboral en vigor pactada con empresarios y sindicatos. En Moncloa siguen haciendo números y ahora mismo no cuentan con los votos suficientes para sacar adelante la máxima prioridad de Pedro Sánchez , el nuevo marco que regulará las relaciones laborales. La oposición, por ahora, de sus aliados tradicionales (ERC, PNV y Bildu) y el no rotundo del PP y Vox provocan que la única vía de salida del Gobierno sean los 9 votos de Ciudadanos . Una opción a la que se resiste Podemos que quiere apoyarse en los socios de investidura.

Una de las tablas de salvación para el Gobierno puede ser Ciudadanos que desde hace semanas ofrece sus votos por "sentido de Estado" para que la reforma laboral pactada no se toque ante las pretensiones de los socios de Sánchez. La vía Arrimadas molesta especialmente en Podemos que rechaza que la coalición llegue acuerdos en materia de empleo con un partido liberal de derechas. Por eso, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prioriza la negociación con los socios y no se cansa de repetir que el acuerdo es posible.

El requisito que pone la formación para apoyar el decreto en el Congreso es que se apruebe "sin tocar una sola coma" del texto. Es lo mismo que reclama la patronal en boca de su presidente, Antonio Garamendi , y lo que los empresarios han trasladado a Ciudadanos en las reuniones que han mantenido sobre este asunto. Bal, que constata que la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere apoyarse en sus socios, le lanza un aviso: "Yo no sé si la ministra de Trabajo lo que quiere es que la reforma laboral no salga". Auguran que si se "cede al chantaje", Europa pude poner "el grito en el cielo" en pleno reparto de los fondos europeos.

Los nacionalistas vascos de momento no se mueven, aunque no están en la posición de rechazo absoluto y frontal de ERC y Bildu. El PNV mantiene una discrepancia muy concreta, dice que es "absolutamente necesario" que se reconozca la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. El portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, cree que esa exigencia es "perfectamente asumible", no rompe el núcleo del pacto y no supone "que se caiga el mundo para empresarios y sindicatos". Es más, sostiene que "se puede salvar el 95%" del acuerdo.