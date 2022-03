Podemos garantiza el futuro de la coalición de Gobierno a pesar de las diferencias internas por la guerra de Ucrania

El Gobierno quiere taponar cuanto antes la herida. En Moncloa y en Ferraz, la sede del PSOE, son conscientes de que una imagen de división dentro del Ejecutivo por la guerra de Ucrania le hace daño ante la opinión pública y es un regalo para la oposición que mete el dedo en la llaga de la falta de unidad interna. La diferencia abismal por el envío de armas de España a la resistencia ucraniana se mantiene entre las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero , y el resto del gabinete, pero este lunes las partes han intentando rebajar la tensión y no seguir alimentando la confrontación.

El objetivo es pasar página teniendo en cuenta además que España se prepara para el impacto en nuestra economía de la guerra y Pedro Sánchez reclama unidad al resto de fuerzas políticas. "No hay tema" , dicen en Ferraz después de que este fin de semana la escalada llegase a su punto más alto cuando Ione Belarra, en un acto sobre feminismo, calificó como "partidos de la guerra" a los que habían apoyado el envío de armas. No citó expresamente al PSOE, pero los socialistas respaldaron la decisión de Sánchez.

En la dirección del PSOE no han querido aclarar si han exigido una rectificación de Podemos, pero lo cierto es que la aclaración se ha producido. Isa Serra, portavoz de los morados, ha dicho que no, que su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no se refería al PSOE. ¿Y a quiénes se refería entonces cuando dijo lo de "partidos de la guerra"?. Aludía, sostienen, al "fervor belicista" que existe y a la "enorme" presión de la derecha para tomar el camino de la escalada bélica en la Unión Europea.