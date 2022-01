Podemos olvida sus críticas y respalda en el Congreso la posición del Gobierno sobre Ucrania

El Gobierno buscaba la unidad en el Congreso para reforzar su posición ante la crisis de Ucrania , pero se ha encontrado con una Cámara dividida, con los reproches de varios grupos, desde la derecha hasta los independentistas, y con los equilibrios de Podemos que ha rebajado el tono. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una comparecencia urgente y extraordinaria de cuatro horas , ha querido dejar claro que el Ejecutivo de Sánchez apuesta por el diálogo, -la palabra que más ha repetido en su intervención-, y no quiere conflicto. Eso sí, un diálogo, dice el ministro, "acompañado de disuasión" ante los movimientos de Moscú en la frontera y sus condiciones "inaceptables" .

"No estamos en un escenario de guerra" , ha enfatizado el jefe de la diplomacia española al filo de la medianoche en la primera exposición del Gobierno ante la Cámara. Albares ha admitido que la situación es muy tensa, pero se ha esforzado durante toda su comparecencia en dejar claro que la fase en la que nos encontramos sigue siendo la de un "diálogo frágil, tenue y amenazado" . Un diálogo para el que ha reclamado en España la misma unidad que han exhibido los socios de la Unión Europea y los aliados de la Alianza Atlántica para abordar la situación en estos momentos.

Aún así el gallego ha reivindicado que España es el país del 'No a la guerra' , la bandera que los morados llevan enarbolando desde hace días, y ha proclamado que Podemos es "una fuerza de gobierno crudamente consciente del momento histórico" y comprometida profundamente con el multilateralismo "real y efectivo". No hubo reproches y se rebaja así la tensión en el seno del Gobierno que ha utilizado PP, Vox y Ciudadanos para cargar contra Sánchez.

Los tres partidos, que apoyan que España participe en el despliegue de la OTAN, han afeado a Albares esa falta de unidad en Moncloa. Según ellos eso provoca que España sea un socio no fiable ni creíble en el escenario internacional. La portavoz del PP, Valentina Martínez, ha hecho una dura intervención en la que ha recriminado a Sánchez que no dé la cara y no haya informado al líder de la oposición cuando Pablo Casado, "por sentido de Estado", le ha trasladado su apoyo a diferencia de su socio de coalición. Los populares también han arremetido contra el presidente después de que Joe Biden le haya excluido de la videollamada con los aliados de la OTAN.