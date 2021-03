La Policía corta los accesos a un acto de prensa de Abascal en Sevilla para evitar un mitin multitudinario

El líder de Vox que comenzaba su intervención a las 13.00 horas, ha defendido que su partido había convocado a los medios de comunicación "al aire libre porque nos parece que es mucho más seguro hacerlo así que encerrados en una sala de hotel junto con 30 ó 40 periodistas", pero se ha encontrado "con que Sánchez y Marlaska han dado órdenes ilegales al Cuerpo Nacional de Policía , provocando aglomeraciones en calles estrechas, daños a comerciantes, y, además, han impedido la libertad de circulación de los sevillanos en su propia ciudad", según ha denunciado. Abascal también ha criticado que "el dispositivo policial" dispuesto para su convocatoria a los medios no lo había habido "en las calles de Madrid y Barcelona cuando eran incendiadas recientemente por los socios del Gobierno" de Pedro Sánchez. Desde Vox Andalucía también han denunciado en su cuenta de Twitter la presencia de la Policía Nacional.

Por ahora, no se ha tramitado ninguna denuncia, por lo que no hay propuesta de sanción, aunque no se descarta que la Policía Nacional pueda presentar un informe, en cuyo caso, se tomaría la decisión oportuna.