El portavoz de Cs en las Cortes de CyL ve la marcha de María Montero como un caso aislado y no teme más fugas

Castaño ha reconocido, en declaraciones a Europa Press, que "no lo esperaba" pero ha evitado valorar su marcha antes de entablar contacto con ella, dado que ambos mantienen una relación de amistad.

Por otro lado, ha insistido en que, de cara a la votación de la moción de censura de este lunes , "no se puede entender que vaya a votar sí, no o abstención" aunque "la gente ya lo de por hecho".

En este sentido, ha señalado que "evidetemente" le habría gustado que hablasen antes de que ella tomase la decisión. "Quiero entenderla, intentarlo, que me de explicaciones", ha aseverado Castaño, quien, no obstante, considera que "no es justo dar por hecho un montón de cosas sobre ella".