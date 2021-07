El PP saca adelante la reforma de Telemadrid que relevará a su cúpula, gracias a la abstención de Vox

La parlamentaria del PP ha criticado, entre otras cuestiones, que haya desaparecido casi todo el deporte base de la programación, que se siga sin jefe de Cultura, que no se apoye la producción audiovisual madrileña, que no existan protocolos de 'fact check', que se "externalicen" los programas cuando ha aumentado la plantilla, que no se cuente con los profesionales de la casa o que no se celebren elecciones sindicales desde hace diez años. "Estas son algunas de las cuestiones que tenemos que abordar", ha sentenciado.