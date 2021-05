El PP de Álava denuncia la agresión a su vicesecretario de Comunicación en una terraza de Vitoria

Como ha relatado el denunciante, los hechos se sucedieron a las ocho y media de la tarde cuando se encontraban en una terraza de la calle Cuchillería de la capital alavesa y unos desconocidos se acercaron. "¿Eres del PP?, me preguntaron con clara motivación ideológica, e inmediatamente me dijeron que me tenía que ir de allí, que no puedo estar y me tiran una cerveza por encima y después un kalimotxo. Y al levantarme de la mesa, un tercero me propinó un tortazo", ha relatado García Calvo.